Mentre si cerca di tornare ad una qualche normalità e riaprono parrucchieri, ristoranti e palestre, si verifica l'episodio che ci ricorda come il Coronavirus continui a camminare in mezzo a noi e come sia necessario non abbassare troppo la guardia. Una 94enne di Cisterna è deceduta due giorni fa all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fin qui un evento triste, ma come ne accadono purtroppo ogni giorno. La morte della signora è stata, però, determinata da problemi cardiorespiratori. Dato che deve aver fatto venire - pur in assenza, a quanto si sa, di altri sintomi specifici importanti un atroce dubbio ai sanitari del nosocomio pontino.

Tant'è che si è deciso di effettuare un tampone e il tampone è risultato positivo. La vicenda malauguratamente non finisce qui. Infatti, la donna era stata trasferita dall'ospedale di comunità di Cori, dove pare fosse ricoverata da circa un mese. Motivo per il quale la Asl ha stabilito di intervenire di conseguenza. Innanzitutto, la struttura corese è stata chiusa alle visite dei familiari degli altri pazienti e a eventuali ulteriori ricoveri. In secondo luogo, nella giornata di oggi tutti gli operatori sanitari e i degenti saranno sottoposti a tampone. La Asl di Latina ha attivato le procedure di controllo e prevenzione su tutto l'ospedale di comunità - conferma il sindaco Mauro De Lillis - È vietato l'accesso a tutti. Tra personale infermieristico, parainfermieristico e medici di base che prestano servizio all'ospedale si contano una cinquantina di persone. A queste vanno aggiunte le 14, tutti ultraottantenni, attualmente ricoverate. Nessuno resterà senza tampone. Affronteremo la situazione con la stessa determinazione di questi mesi aggiunge De Lillis -. Sarà nostra cura seguire con attenzione tutti i provvedimenti necessari che la Asl intenderà adottare.

