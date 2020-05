Una raccolta di plasma al Centro Trasfusionale dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia per sconfiggere il Coronavirus. L’idea di usare il plasma del sangue di chi è guarito per curare chi è ancora ammalato, è stata lanciata dal sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e sta riscuotendo consensi anche da parte degli altri sindaci dei Comuni del Distretto socio-sanitario Lt5.

Raggiunta una linea comune di azione, gli stessi sindaci si attiveranno con l'Asl di Latina affinché anche il “Dono Svizzero” rientri tra quelle strutture sanitarie dove verrà avviata in via sperimentale, presso il Centro trasfusionale diretto da Giovanna Biondino, la cura per sconfiggere il Covid-19.

«Abbiamo a Formia un Centro trasfusionale con un personale altamente qualificato - sottolinea Mitrano - che, nonostante le ristrettezze economiche imposte in questi anni dalla Regione Lazio, svolge un ruolo fondamentale a beneficio di un ampio bacino di utenti. I pazienti da cui potrà essere prelevato il plasma sono quelli che avranno un valore alto di anticorpi, che potranno essere individuati anche con i test sierologici che somministreremo a Gaeta».

