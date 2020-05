Coronavirus, consegnata alla Asl la prima ambulanza a bio contenimento autodisinfettante

E' a disposizione della Asl di Latina da questa mattina - mercoledì 6 maggio - la prima ambulanza ad alto bio contenimento per il trasporto di pazienti positivi al Covid 19. L'azienda Croce bianca l'ha messa a disposizione gratuitamente finok al termine dell'emergenza Coronavirus.

«In questo contesto - ha spiegato Giuseppe Bollanti, titolare dell'azienda - la disinfezione continua di un'ambulanza diviene un elemento fondamentale per limitare la trasmissione del virus tra un trasportato e l'altro. L'ambulanza è dotata di una speciale barella per bio contenimento e di specifici dispositivi che le consentono di auto-disinfettarsi dopo il trasporto di un paziente infetto o sospetto infetto.

Si tratta di un impianto centralizzato, "Disigen". che è in grado di nebulizzare all'interno del vano

sanitario il prodotto disinfettante. Questo processo, attivato dall'autista attraverso un comando posizionato in cabina di guida, può essere azionato senza che l'ambulanza sia costretta a rientrare in sede per eseguire la disinfezione.

Inoltre, l'ambulanza è dotata di un terminale "brandeggiabile" che consente, con lo stesso sistema, di disinfettare la cabina guida e la divisa dell'equipaggio. «II vantaggio è notevole se si pensa al dispendio di tempo occorrente con la tradizionale attività di disinfezione. Questa ambulanza può essere definita un'unità autonoma di trasporto ad Alto Bio contenimento e disinfezione automatica».

Nelle varie fasi che si susseguono in un trasporto, per Covid-19 o sospetto Covid-19, tutta l'ambulanza può essere contaminata: cabina guida dall'autista che è venuto in contatto con il paziente - vano sanitario dal paziente e dal personale sanitario - tute dell'equipaggio. Da adesso «terminato il trasporto e prima della svestizione, l'equipaggio provvede a disinfettare la cabina di guida con il dispositivo "Disigen" brandeggiabile, disinfettare le proprie divise, azionare il dispositivo nel vano sanitario a porte chiuse. Eseguita la procedura, 15 minuti, l'ambulanza e l'equipaggio sono pronti per eseguire un nuovo trasporto o per la svestizione in sicurezza».

Presenti alla consegna, fra gli altri, il direttore sanitario dell'ospedale "Santa Maria Goretti", Sergio Parrocchia, la responsabile dei trasporti ospedalieri, Rossella Carucci e il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

