Aprilia, Comune preso d'assalto la mattina delle votazioni: 800 persone devono rinnovare la tessera elettorale

Uffici elettorali di Aprilia presi d'assalto da questa mattina dai cittadini che oggi devono recarsi alle urne per le elzioni politiche. Si contano infatti quasi ottocento persone in fila presso gli sportelli degli uffici elettorali nel palazzo comunale di piazza dei Bersaglieri. In tanti questa mattina si sono accorti di aver smarrito la tessera elettorale o di doverla rinnovare per scadenza o cambio di residenza e si sono precipitati in Comune per richiederne una nuova, dovendo però fare i conti con un'attesa interminabile.

Una fila inaspettata poiché già da tutta la settimana, presso gli uffici elettorali, si è registrata una forte affluenza di cittadini che hanno richiesto il rinnovo della tessera elettorale per poter votare oggi, 25 settembre.