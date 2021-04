"Come lo sport cambia la città": domani alle 18 il webinar in diretta Facebook

Domani pomeriggio - venerdì 16 aprile - alle ore 18 in diretta sul profilo Facebook 'Osservatorio per lo Sport official, andrà in onda il webinar intitolato “Come lo sport cambia la città”, organizzato dall’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Latina, in collaborazione con la neonata Fondazione Sport City e Scais, Società di consulenza ed assistenza impiantistica sportiva.

Parteciperanno all'evento l’avvocato Annalisa Muzio, presidente dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Latina, Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, Fabio Pagliara, numero uno della Fondazione SportCity e Dario Bugli di Scais

In rappresentanza delle associazioni di promozione ci saranno inoltre, Giuseppe Talè (Associazione di cultura sport e tempo libero), Gianluca Marchionne (Attività sportive confederate) e Fabio Caiazzo (Alleanza sportiva italiana).

APPROFONDIMENTI LATINA Eccellenze dello sport, premiati atleti e società in Provincia

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA