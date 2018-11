Il viceprefetto Monica Ferrara Minolfi nominato commissario straordinario di Cisterna

Ultimo aggiornamento: 17:38

In arrivo il commissario prefettizio a Cisterna. Il prefetto Maria Rosa Trio ha dato l'incarico oggi al viceprefetto Monica Ferrara Minolfi di amministrare il Comune di Cisterna in seguito alla sentenza del Tar che ha accolto il ricordo di Gianluca Del Prete e annullato le operazioni elettorali che si sono svolte il 10 giugno scorso in quattro sezioni e il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.La dottoressa Minolfi era stata nominata commissario straordinario dello stesso Comune nel gennaio 2018 fino alle elezioni, allora fu necessario assegnarle l'incarico in seguito alle dimissioni di Eleonora Delle Penna. Il commissario resterà a capo dell'amministrazione comunale fino a quando il Consiglio comunale verrà riconfermato con decisione definitiva o rinnovato con un'altra elezione. Le operazioni di voto sono state annullate in quattro sezione, probabilmente si rivoterà in questi seggi e quindi si effettuerano i nuovi conteggi e la conseguente nuova proclamazione degli eletti.