Cassonetti dati alle fiamme, cittadini esasperati dall'emergenza rifiuti

Sabato 24 Luglio 2021, 09:47

A fuoco i cassonetti di via Pietro Nenni al quartiere San Valentino, a Cisterna. Intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Nell'aria una puzza nauseabonda, la rabbia dei residenti corre veloce sui social, i quali denunciano lo stato di abbandono in cui versa la città, da diversi giorni sommersa dai rifiuti. "Sbaglia chi non pulisce ma non è sicuramente il modo migliore quello di accendere i cassonetti per risolvere il problema - lamenta Tiziana - tutta Cisterna in fiamme?". Una situazione sanitaria al limite, oltre alla puzza e la presenza di grossi ratti, ora il problema si ingrandisce con gli incendi che di certo non favorisco la risoluzione del problema.