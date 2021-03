Circeo, incidente al semaforo: coinvolte due auto, un ferito in gravi condizioni

Un incidente si è verificato a San Felice Circeo, sulla strada di Borgo Montenero. All'altezza di un semaforo si sono scontrate due automobili, sembra per il mancato rispetto del segnale di rosso di uno dei mezzi coinvolti.

Due i feriti, uno dei quali in modo grave, tanto che dalla centrale dell'Ares 118 è stato deciso di far intervenire l'eliambulanza. Uno dei veicoli, nell'impatto, è rimasto in posizione verticale come si può vedere dalle immagini.

Ultimo aggiornamento: 16:34

