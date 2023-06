«Ci sono anch'io», otto ragazzi con sindrome di down imbarcati su Nave Italia

n cinque giorni, in mezzo al mare, in compagnia del suono delle onde, hanno imparato ad essere equipaggio. Marinai davvero speciali gli otto ragazzi della cooperativa “Down at Work” di Formia che lo scorso 6 giugno si sono imbarcati su Navi Italia, a Genova, e hanno navigato fino a La Spezia dove sono sbarcati e sono stati ospiti alla Festa della Marina Militare.

I ragazzi hanno partecipato al progetto “Ci sono anche io” finalizzato all’ampliamento dell’autonomia personale e all’indipendenza dei giovani con sindrome di down di età compresa tra i 25 ed i 32 anni. L’equipaggio di marinai speciali di Formia è stato selezionato, assieme ad altri 22, tra quelli di 50 associazioni che avevano avanzato la loro candidatura. Sono saliti a bordo in compagnia dei loro accompagnatori, dell’equipaggio della Marina Militare composto da 21 marinai e dello staff scientifico della fondazione Tender To Nave Italia che promuove questa campagna di solidarietà. Dopo il saluto di rito da parte del comandante, il capitano di fregata Massimo Giovanni Nava, e la presentazione dell’equipaggio gli 8 formiani hanno potuto fare il giro della nave e seguire una lezione sulla sicurezza e apertura delle vele.

Poi hanno partecipato fattivamente alla vita di bordo effettuando le pulizie, partecipando alla preparazione dei pasti ed ai laboratori organizzati per loro.

Hanno cioè sperimentato il Metodo Nave Italia che influisce positivamente sul benessere di chi vive una disabilità. Hanno avuto modo di mettersi alla prova, confrontarsi con la vita di bordo, vincere i propri timori, sentirsi parte di una squadra.

La cooperativa Down at work è nata nel 2015 per preparare i ragazzi con sindrome di down alla vita lavorativa e, già nel 2016, si era resa protagonista di una iniziativa davvero lodevole. A Formia ha aperto l’ “Happy Bar” gestito da ragazzi down, il primo caso in provincia di Latina, grazie ad un atto di concessione di un immobile da parte del Comune. Hanno fatto ritorno, a Formia, gli otto protagonisti di questa splendida avventura in mezzo al mare. Sono scesi a terra dopo 5 giorni di navigazione portando con loro un bagaglio di emozioni, esperienze, sensazioni che li aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane e li accompagnerà per sempre. Perché, come si dice: marinaio per un giorno, marinaio per tutta la vita.

Ebe Pierini