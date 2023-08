Centro Morbella, niente archiviazione: presidente accusato di estorsione e truffa

Nessuna archiviazione delle accuse per il presidente del centro commerciale Morbella Salvatore Centola. Al contrario il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ha restituito gli atti al pubblico ministero titolare dell’inchiesta Valentina Giammaria – che aveva chiesto l’archiviazione – disponendo che entro 10 giorni formuli nei confronti dell’uomo una nuova imputazione per i reati di estorsione e truffa.

A denunciare Centola alcuni consorziati della struttura commerciale che sarebbero stati estromessi dagli organismi attraverso alcune modifiche dello statuto consentendo quindi all’indagato di amministrare a suo piacimento la struttura ormai da tempo terreno di scontro di una vera e propria guerra.

Erano stati proprio i titolari di alcune attività, assistiti dagli avvocati Lorenzo Magnarelli, Renato Archidiacono e Giulio Mastrobattista, ad opporsi alla richiesta di archiviazione delle accuse da parte della Procura che adesso deve quindi procedere nei confronti di Centola.