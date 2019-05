Cento studenti saranno "Delfini guardiani", consegnati gli attestati di Marevivo a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati nominati oggi "Delfini guardiani" i circa 100 ragazzi dell’Istituto Comprensivo "Carlo Pisacane" di Ponza. Con una cerimonia al porto, presenti le autorità, sono stati consegnati gli attestati agli studenti che hanno frequentato, durante gli scorsi mesi, il percorso di educazione ambientale di Marevivo.Il distintivo di “Guardiani” dà ai ragazzi il diritto di presentarsi, senza accompagnatori adulti, alla Capitaneria di Porto o al Comune per segnalare eventuali problemi di carattere ambientale o esempi di buone pratiche da seguire per proteggere l’ambiente.Nei mesi scorsi gli alunni, guidati da biologi, esperti ed operatori di Marevivo hanno seguito un percorso di educazione ambientale incentrato sulla conoscenza degli aspetti naturalistici ed ambientali dell’isola, sono stati impegnati in escursioni sulle spiagge per analizzare la marine litter prendendo consapevolezza del problema dei rifiuti marini, in particolare della plastica e hanno affrontato temi legati alla sostenibilità ambientale e alla tutela del mare.A Ponza il progetto “Delfini Guardiani” che gode del patrocinio del Comune, è stato reso possibile grazie al sostegno della Idroambiente e alla collaborazione della Guardia Costiera di Ponza“Delfini Guardiani” è un progetto nazionale patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, da Federparchi, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e conta sulla collaborazione della Marina Militare e del Corpo delle capitanerie di porto.In questo anno scolastico, oltre a Ponza, le isole coinvolte sono state Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Favignana, Marettimo, Elba, Ischia e Capri per un totale di oltre 1500 i ragazzi che hanno partecipato nell’iniziativa.