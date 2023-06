Roma, la Lipu di Ostia con centinaia di partecipanti alle secche di Tor Paterno per osservare le Berte

Centinaia di esemplari di berta maggiore e di berta minore sono stati osservati in mare aperto da oltre 160 partecipanti durante i due eventi organizzati dall’Oasi Lipu CHM di Ostia e dalla Lipu di Ostia il 25 giugno e ieri, nel tratto di costa tra Ostia e il sito Natura 2000 e AMP Secche di Tor Paterno. Durante la navigazione oltre ad osservare le specie marine protette, il vicepresidente Lipu/BirdLife Italia Alessandro Polinori e la responsabile dell’Oasi Lipu CHM di Ostia, Ester Mantero, hanno illustrato le caratteristiche del progetto Life A-Mar Natura 2000, e l’importanza delle aree marine protette e dei siti marini Natura 2000 e in particolare della ZSC Secche di Tor Paterno, sottolineando i pericoli per mammiferi e uccelli presenti nel mare come, per esempio, il rischio del “By catch” causato dalla pesca professionale e quello dell’inquinamento da plastica e altri rifiuti. I partecipanti hanno avuto modo inoltre di ascoltare anche la biologa marina Lisa Stanzani, che ha illustrato l’importante presenza di delfini nel mare antistante Ostia.

Oltre all’emozione che hanno suscitato le centinaia di berte minori e maggiori presenti, sono stati avvistati anche piccoli "albatros" del Mediterraneo, il tutto a pochi metri dalla costa popolata dai bagnanti. «E’ state una grande soddisfazione - ha detto il vice presidente Lipu Bird life Italia Alessandro Polinori - vedere una così grande partecipazione a questa iniziativa, che ha consentito di sensibilizzare un pubblico di tutte le età al rispetto dell'ecosistema marino, facendogli toccare con mano la straordinaria biodiversità del tratto di mare antistante Ostia e Torvaianica, tutelato grazie al sito Natura 2000 e AMP Secche di Tor Paterno. Osservare queste specie ci ha fatto comprendere l'importanza e l'utilità della tutela di questi ambienti, da far conoscere, amare e quindi rispettare, anche per contribuire alla promozione di uno sviluppo realmente sostenibile dei territori, da attuare anche attraverso l'indispensabile coinvolgimento della popolazione».