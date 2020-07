È una delle parole più conosciute nel mondo, usata e compresa in tutte le lingue: pizza. Ma compare per la prima volta in un atto del 997. Dove? A Castelforte, nell’atto di locazione di un mulino sul fiume Garigliano, appunto nel territorio del Comune (oggi) pontino. Il mulino apparteneva al vescovato di Gaeta e il contratto fu firmato dal chierico Bernardo a favore di Merco e Fasana. Dunque, sulla base di questo documento, Castelforte sarà proclamata “Città che ha dato i natali al termine “pizza”.

Lo sancirà oggi il consiglio comunale, prendendo così atto della relazione storica firmata dal professor Fernando Riccardi il quale ha esaminato un estratto del Codex Diplomaticus Caijetanus in cui compare il documento in questione. «L’originale – dice il sindaco Giancarlo Cardillo - è custodito in quel prezioso scrigno di conservazione della cultura e del sapere che è la prestigiosa biblioteca dell’Abbazia di Montecassino. Questa infatti è la fonte principale che ci consente di recuperare tanta storia del nostro territorio”. Le origini del “Castrum Forte” (da cui poi Castelforte), peraltro, pare risalgano proprio tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo e “quel castrum, ossia quel fortilizio, del quale ancora oggi si notano i resti – spiegano in una nota dal Comune -, era stato edificato sulle prime propaggini dei monti Aurunci proprio per tenere sotto controllo il fiume Garigliano che a quel tempo era perfettamente navigabile». In quei luoghi e in quel tempo avrebbe fatto la sua prima comparsa il termine ‘pizza’, almeno per quanto è dato sapere ad oggi.

«Credo – aggiunge il consigliere Antonio Rosato che ha seguito personalmente la questione - sia interessante per Castelforte riscoprire piccoli dettagli della sua storia, promuoverla e farla conoscere. Questa scoperta mi sembra un’importante circostanza storica che riconferma l’antica e nobile origine di Castelforte che con il suo Castrum svolgeva un fondamentale ruolo di guida e controllo sul territorio circostante. Castelforte - conclude Rosato - è d’ora in poi il luogo nel quale per la prima volta, fino a prova contraria, compare in documenti ufficiali il termine pizza»

Bisognerà - a questo punto - vedere come prenderanno la cosa dalle parti di Napoli....

