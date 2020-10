Caso Covid nello staff del Pro Cisterna: tutta la squadra in quarantena

Caso Covid tra i membrI della Pro Cisterna. Un collaboratore della società sportiva che milita nel campionato di Eccellenza è risultato positivo (asintomatico) al tampone effettuato nei giorni scorsi. Per motivi di sicurezza e per le disposizioni impartite dalla ASL competente, i membri della prima squadra squadra, compreso lo staff, resteranno in quarantena preventiva, fino al prossimo 18 ottobre.

Ciò comporterà la sospensione delle attività sportive di campionato, con l'impossibilità di disputare due gare di campionatoLa Società è in attesa di conoscere la decisione della Lega sulla possibilità di rinvio dei match previsti da calendario. Sono, ovviamente, già partite tutte le procedure di controllo e sanificazione degli ambienti frequentati dal positivo, asintomatico, al Covid-19.

