Covid, altri 60 casi: Latina, Terracina e Cisterna i comuni più colpiti. Vertice d'urgenza in prefettura alle 16

Anche oggi in provincia di Latina ci sono decine di nuovi casi di contagio al Coronavirus. Il bollettino della Asl ha appena annunciato 60 nuovi positivi. E' per questo che il prefetto Maurizio Falco ha convocato per le 16 un vertice in prefettura a cui parteciperanno i sindaci dei maggiori comuni pontini.

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 60 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Cisterna di Latina (11), di Cori (5), di Fondi (1), di Formia (5), di Latina (11), di Roccagorga (2), di Sabaudia (2), di Sermoneta (5), di Sezze (1) e di Terracina (14)» spiega il bollettino Asl.

Non trapelano indiscrezioni su quanto potrà essere deciso. ma è da giorni che l'assessore regionale Alessio D'Amato non fa mistero del fatto che si stanno valutando misure più stringenti per la provincia pontina alla luce dei circa 600 nuovi casi riscontrati dalla fine di agosto ad oggi, incremento che ha portato i casi totali a 1440, e i casi attualmente positivi a 732. Ma il punto di vista della Regione non è condiviso a livello locale, i sindaci ritengono infatti che l'evolversi della pandemia è ancora sotto controllo. Il prefetto Falco dopo l'ultimo comitato per la sicurezza aveva ribadito che non vi sarebbe stato alcun lockdown, né alcuna zona rossa. Oggi se ne saprà di più.

Al momento i casi totali sono saliti a 1500 dall'inizio della pandemia, mentre i guariti sono fermi a 669. I contagiati attuali sono arrivati a 792, di questi 703 sono curati a domicilio e 91 sono stati ricoverati tra Latina e altre strutture Covid del Lazio. Continua a salire in modo preoccupante l'indice di prevalenza, ovvero il numero di contagiati attuali ogni 10 mila abitanti, arrivato ormai a 26,08.

Ultimo aggiornamento: 16:16

