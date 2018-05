Revocata l'interdizione per il chirurgo Carmine Franco

Il giudice Giuseppe Cario ha revocato l’interdizione disposta a carico del neurochirurgo Carmine Franco che era stato sospeso dal suo incarico di dirigente di Neurochirurgia al Goretti. Il giudice ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore, Gianni Lauretti, supportata dal parere positivo del pubblico ministero: non esistono più i presupposti per l’interdizione.



Tra l’altro Carmine Franco si era già dimesso prima del provvedimento del tribunale e poi ha anche rinunciato al concorso per diventare primario. L’intenzione del medico è continuare l’attività nel privato, senza alcun incarico nel pubblico.



L’indagine, coordinata dal pm Valerio De Luca, ipotizza i reati di truffa ai danni della Asl, abuso d’ufficio e rivelazione del segreto d’ufficio. Contestata a Franco l’attività libero-professionale e alcuni aiuti a medici del suo reparto in vista di un concorso per un posto a tempo determinato.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02



