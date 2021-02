Calcio, serie D: è il giorno del derby Formia-Latina/Segui la diretta

LA DIRETTA

14' GOL! Formia in vantaggio, con un tiro al volo dentro l’area del centrocampista Chinappi che buca sul primo palo un incerto Alonzi

12' Acrobazia di Esposito, ma il portiere del Formia, Trapani, para in tuffo

5' Partenza aggressiva dell’Insieme Formia che sfiora il vantaggio con un tiro dal limite di sinistro del fantasista Zonfrilli (alta di un soffio).

Giornata fredda e soleggiata, squadre in campo, tutto pronto per il derby

Si chiude il girone d'andata del campionato di serie D e al "Washington Parisio" va in scena il derby tra Insieme Formia e Latina. Due squadre in salute, con i padroni di casa reduci da quattro risultati utili consecutivi e i nerazzurri primi in classifica. Il mister formiano, Sasà Amato: «Voglio una squadra all'arma bianca», quello del Latina Raffaele Scudieri: «Li rispettiamo ma devono preoccuparsi di noi». Diretta dalle 14.30

LE FORMAZIONI

INSIEME FORMIA (4-3-3): Capogna, Iorio, Gentile, Fatati, Ioio, Pirolozzi, Gargiulo, Chinappi, Gomez Walker, Zonfrilli, Tounkara. A disposizione: Trapani, Quirino, Buzone, Del Prete, Stornaiuolo, Durazzo, D’Aniello, Longo, Lonardo. All. Amato.

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Corsetti, Barberini, Di Emma, Alessandro, Esposito, Bardini, Mastrone, Giorgini, Sarritzu, Atiagli. A disposizione: Gallo, Pompei, Cicatiello, Ricci, Calagna, Calabrese, Orlando, Allegra, Pastore. All. Scudieri

Ultimo aggiornamento: 14:50

