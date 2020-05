Uniti per iniziare un nuovo percorso, tutti insieme per diventare più forti. I borghi di Latina si abbracciano sotto il segno del calcio, dando vita a una storia decisamente ambiziosa.

Mercoledì sera a cena c'è stata la stretta di mano tra Roberto Tomassini, Roberto Belvisi, Peppe Mancini e Maurizio Cavaricci che ha sancito di fatto la nascita della società Latina Borghi Riuniti. Bainsizza, Montello, Podgora e Santa Maria, i magnifici quattro pronti a divenire una realtà di livello del calcio regionale. Una prima squadra di valore e una formazione Juniores Regionale rappresenteranno i quattro borghi pontini, ognuno dei quali però manterrà la propria identità con i team del settore giovanile. Prende forma così un'idea lanciata una decina di anni fa da Maurizio Cavaricci: «Abbiamo preso spunto proprio da quel progetto - sottolinea l'attuale direttore generale del Bainsizza Roberto Tomassini -, e così abbiamo deciso di incontrarci per capire se c'erano i presupposti per creare qualcosa di importante. L'intesa è stata trovata subito, siamo pronti a vivere con entusiasmo questa avventura».

LA STRATEGIA

Tomassini entra ancora più nel dettaglio: «Tecnicamente ci sarà una fusione tra Bainsizza e Podgora, con la nuova denominazione Latina Borghi Riuniti. Giocheremo quindi nel campionato dicon l'ambizione di essere tra i protagonisti e avremo a disposizione il titolo regionale della. Restiamo in attesa delle decisioni del CR Lazio riguardo la ripartenza dei campionati, se ci fosse la possibilità di affrontare un campionato di Eccellenza sicuramente la valuteremo. Ogni società manterrà il proprio vivaio, il Montello ad esempio con ogni probabilità la prossima stagione sarà inserito nel torneo Juniores d'élite visto che era in testa al campionato regionale nel momento in cui è stato sospeso tutto». Il terreno di gioco d'allenamento sarà quello del Bainsizza: «La squadra lavorerà al Parisotto', ma se ce ne dovesse essere il bisogno si potrà utilizzare anche il terreno di Borgo Santa Maria. Per quanto riguarda le gare di campionato sarà possibile usufruire sia dell'impianto di Podgora quanto di Montello».

IPOTESI ALLENATORE

Lo staff tecnico è ancora tutto da formare e le bocche in tal senso sono cucite. Iniziano però a circolare le prime voci sul possibile allenatore, tra questi Marco Ghirotto, Fabrizio Cencia, Angelo Delle Donne e Paolo Pelucchini. Determinante sarà anche la scelta del direttore sportivo, chiamato ad allestire una formazione in grado di farsi valere sia in Promozione, quanto eventualmente in Eccellenza. Intanto nei borghi l'argomento fusione alimenta dibattiti: «In tanti hanno mostrato apprezzamento - conclude Tomassini -, mentre chi è scettico mi auguro possa ricredersi. Invito tutti gli sportivi a seguirci e sostenerci, portare avanti delle società calcistiche dilettantistiche non è certo semplice, specialmente in questo periodo, ma noi vogliamo fare qualcosa di importante per tutto il comprensorio».