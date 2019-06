Un uomo è precipitato dal balcone della sua abitazione al primo piano in via Zara a Sabaudia. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ambulanza nei pressi del capo sportivo dove è stato trasferito sull'eliambulanza e portato al Sant'Eugenio di Roma in codice rosso. A quanto si apprende le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA