Sabato 11 Febbraio 2023, 12:05

Ha tutti i contorni del colpo perfetto quello messo a segno ai danni di un Compro Oro situato su via Pontinia, a due passi da via Isonzo, a Latina, da quella che ormai è stata rinominata la "banda del buco".

I ladri, infatti, hanno approfittato dell'orario di pausa pranzo dell'attività per intrufolarsi attraverso un foro effettuato nel pavimento, sbucando all'interno del negozio da un garage per auto sottostante e arraffando oro e gioielli per un bottino di circa 50.000 euro.

Ad indagare, da giorni, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina, i quali stanno seguendo più di una pista per risalire all'identità dei malviventi. Il colpo è stato effettuato all'ora di pranzo dello scorso martedì 7 febbraio, indicativamente tra le 13 e le 15, l'orario in cui i dipendenti staccano per andare a mangiare. È stato in quel frangente che i ladri, professionisti del furto che, visto il tipo di effrazione, devono aver studiato il colpo per giorni, hanno approfittato per introdursi all'interno dei parcheggi sottostanti il Compro Oro per effettuare un foro esattamente sotto il pavimento del negozio, quello che gli ha permesso di sbucare all'interno e portare via indisturbati tutti ciò che sono riusciti ad arraffare.

Nessuno tra i condomini e i titolari delle attività circostanti la maggior parte chiuse per il pranzo si è accorto di nulla e i ladri hanno potuto agire con tutta calma, mettendo a segno un colpo studiato da chissà quanto tempo. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza interne del negozio, infatti, si vedono con chiarezza due uomini con il volto coperto mettere a soqquadro l'attività, probabilmente aiutati da altri complici che aspettavano nel garage sottostante.

Ed è proprio dalla precisione con la quale il furto è stato effettuato che i Carabinieri di Latina hanno fatto partire le indagini: un colpo del genere, infatti, sarebbe stato impossibile da mettere a segno senza prima essere entrati all'interno del Compro Oro e, più in generale, aver battuto la zona circostante per studiarne ogni angolo. Per questo motivo gli investigatori dell'Arma stanno analizzando con cura anche i filmati di video-sorveglianza dell'esterno, al fine di risalire ai volti di chi più di una volta deve esser passato di lì nei giorni antecedenti il furto.

I malviventi, infatti, hanno effettuato il foro nel pavimento di un parcheggio auto sottostante, al quale devono avere avuto libero accesso per mettere a punto tutti i dettagli: da qui le verifiche necessarie per comprendere come la banda sia potuta entrare indisturbata al suo interno. In cerca di possibili tracce, gli uomini dell'Arma non escludono alcun sospetto o collegamento con altri colpi precedenti.

Oltre ad un episodio molto simile avvenuto qualche mese prima in un Compro Oro situato nella stessa zona, i primi di ottobre un altro colpo era stato messo a segno ai danni di un noto negozio di scarpe situato su via Isonzo: in quell'occasione i malviventi avevano agito di notte, effettuando un foro largo una cinquantina di centimetri e altro un metro nel locale attiguo sfitto da oltre due anni e, una volta dentro le mura dell'attività presa di mira, avevano portato via numerose scarpe dal suo magazzino.