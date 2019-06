Blitz del Nipaf a Terracina, denunciato bracconiere sorpreso in un'area protetta

E' finito, è proprio il caso di dirlo, nella rete del Nipaf di Latina un bracconiere di Terracina sorpreso nel corso di un'operazione nel Parco Naturale dei Monti, nel territorio dell'agro terracinese. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per atti di bracconaggio in area protetta. Dopo una serie di appostamenti mirati i carabinieri forestali del Nucleo investigativo hanno sopreso l'uomo, del posto, mentre sistemava pane e ortaggi all'interno di una gabbia/trappola di grosse dimensioni destinata alla cattura di cinghiali, posizionata già nei giorni precedenti. La gabbia è stata sequestrata e l'uomo denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA