Benvenuta Eknoor, è la prima nata dell'anno al "Santa Maria Goretti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Eknoor Kaur, pesa 3,560 chilogrammi ed è lunga 53 centimetri la prima nata dell'anno all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. E' la figlia di Amrick Singh, indiano di 38 anni, e Ravanjit Kaur, 29 anni, che vivono a Cori. Il papà è un agricoltore ed Eknoor è la prima figlia della coppia.E' venuta alla luce alle 4,43 della notte, con un parto spontaneo al quale hanno assistito i medici Immacolata Marcucci e Francesca Modafferi e le ostetriche Rosanna Rubele, Roberta Chima e Rita Guidi. Come lo scorso anno la prima nata è di nazionalità indianaL'ultima era stata Micol, il 30 dicembre, 2,850 chilogrammi e 51 centimetri, figlia di una coppia di italiani come Diego De Meo, venuto alla luce questa mattina alle 8,43 e figlio di Daniele Sara Rinaldi.In reparto per le esigenze di questo capodanno i medici Cristina Pane, Debora Pallante e la specializzanda Marianna Deroma, il personale di sala parto Maria Polidoro, Vania castaldi, Tiziana Cece ed ElisabettaSilvestrini, le infermiere Francesca Pressato, Maria Teresa Carpentiero e dal nido Luca Graziano. Il 2019 si chiude con 1333 nascite, in leggera flessione rispetto all'anno precedente (1490) «in un trend - ha spiegato la dottoressa Pallante - che è di carattere nazionale»