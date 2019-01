Il 2019 è femmina, ecco le prime nate in provincia di Latina

Ultimo aggiornamento: 17:41

Si è fatta attendere fino alle 11.06 la prima nata in provincia di Latina del 2019. E' Gunnreet Gurpreet, primogenita di Singh e Caur Gagandiip, entrambi venticinquenni. Pesa 3,360 chilogrammi ed è nata con un parto naturale. La mamma era giunta alla quarantuduesima settimana e ieri mattina è stata accompagnata in ospedale, dove è stato indotto il parto proprio perché ormai a termine. Ad assisterla all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina le ostetriche Lucia Conti, Maria Teresa De Sangro ede Elena Vellucci, insieme ai medici Vittorino Rossitto e Angela Perugini.Femmina anche l'ultima nata dal 2018, ieri sera alle 21,20, figlia di una donna del Camerun e di un uomo italiano.Al "San Giovanni di Dio" di Fondi è nata alle 16,59 odierne Ilary che pesa 3,600 chilogrammi - i genitori sono di Terracina - mentre anche in questo caso l'ultima nata è stata una femminuccia: Cloe, figlia di una coppia di Fondi.Atteso per la serata il primo parto al "Dono Svizzero" di Formia, dove l'ultima nascita del 2018 è stata quella di una bimba: Lavinia, figlia di una coppia di Ponza.