Beach volley: Ics Tour Lazio, a Terracina tra le donne trionfo di Fiore e Culiani, tra gli uomini Titta e Ferenciac

Terracina ha fatto il pieno di entusiasmo. La terza tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019, una delle più attese e partecipate di sempre (46 coppie iscritte), ha premiato la qualità e il coraggio di Emanuela Fiore e Michela Culiani nel femminile e di Giacomo Titta con Paul Ferenciac nel maschile. Fiore e Culiani hanno superato Furlanetto e Mancini nella semifinale, poi sul centrale del RDT Summer Village dello stabilimento “Rive di Traiano” (sotto al maestoso tempio di Giove Anxur) si sono imposte sulla coppia formata da Erika Ditta (lo scorso anno protagonista del Trofeo delle Regioni di beach con il CQR Lazio) e Martina Ferrario con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15). Decisiva, ai fini del risultato, la maggiore esperienza e l’abitudine a giocare partite di altissimo livello da parte di Michela ed Emanuela che in entrambi i set hanno mostrato grandi giocate, dando sempre l’accelerata decisiva nelle fasi centrali del match. “Siamo una coppia nuova – hanno dichiarato in coro le vincitrici (Culiani nel 2018 trionfò nel circuito regionale con Jennifer Luca) – ma l’ambizione è tanta. Non ci accontentiamo mai. L’intenzione è quella di proseguire insieme fino alla fine dell’estate, cercando di toglierci grandi soddisfazioni all’ICS Beach Volley Tour Lazio e ai campionati italiani”.Nella finale maschile si sono imposti Giacomo Titta e Paul Ferenciac in una finale al cardiopalma contro Daniele Tailli e Daniele Sablone. Sotto 1-0 in un primo set che lasciava immaginare tutt’altro verdetto, Titta e Ferenciac hanno tirato fuori una prestazione maiuscola ribaltando il risultato in maniera convincente e spettacolare. “Siamo una coppia molto unita – hanno dichiarato a margine delle premiazioni – giochiamo insieme da tanto tempo e quest’anno vorremmo vincere l’ICS Beach Volley Tour Lazio. Stiamo lavorando per questo, proveremo a toglierci tante altre belle soddisfazioni”.La tappa è stata organizzata in collaborazione con il promoter JAPP Beach Volley di Pino Percoco e con il patrocinio del Comune di Terracina che l’ha inserito nel progetto Beach Sports World e della Regione Lazio. Durante la tappa e le premiazioni hanno partecipato il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi, il direttore eventi del Comitato Regionale Luciano Cecchi, il Consigliere Pietro Colantonio e il delegato allo sport di Terracina Stefano Alla. Per l’Istituto per il Credito Sportivo presenti Roberta Giammorcaro e Francesco Massucci. Official partner della competizione è OMIA Laboratoires che ha assegnato il premio fair play a Erika Ditta, l’atleta giudicata più corretta dell’intera tappa. L’azienda leader nel settore delle creme solari promuove attraverso l’ICS la campagna “Sole Sicuro” per una corretta esposizione ai raggi solari. Tra i protagonisti della 3° tappa anche Salvatore Rossini, libero della Nazionale italiana di pallavolo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.“Una location splendida – ha commentato Burlandi – in cui abbiamo centrato il record di iscrizioni. Terracina si è confermata una tappa bellissima, organizzata in maniera impeccabile. Il nostro circuito continua a regalare emozioni e soprese”. “È bellissimo stare sotto al tempio di Giove qui a Terracina – ha aggiunto Massucci di ICS – L’atmosfera è magica, è come tornare alle vecchie Olimpiadi. Noi siamo per lo sport, saremo sempre al fianco della FIPAV Lazio in eventi così belli e partecipati, valorizzando la mission di banca pubblica legata allo sviluppo dell’impiantistica sportiva”. A Terracina, durante la tappa, è andata in scena una dimostrazione di footvolley alla presenza dei grandi campioni della disciplina guidati da Frederic Salamone, responsabile nazionale EFVL.Prossimo appuntamento a Sperlonga tra due settimane, poi a Ostia e la gran chiusura sul fiume Tevere alla spiaggia Tiberis.SEMIFINALI FDitta e Ferrario – Aime e Cimmino 2-1 (13-21, 21-19, 15-8)Fiore e Culiani – Furlanetto e Mancini 2-0 (21-18, 21-16)3-4 POSTO FAime e Cimmino – Furlanetto e Mancini 2-0 (21-16, 21-18)1-2 POSTO FEmanuela Fiore e Michela Culiani – Erika Ditta e Martina Ferrario 2-0 (21-18, 21-15)ARBITRI: Andrea Rizzo, Simona Scudiero, Aurora AlbanesiSEMIFINALI MSablone e Tailli – Skoreiko e Djokovic 2-0 (21-17, 21-15)Titta e Ferenciac – Ciccarelli e D’Amico 2-1 (21-17, 17-21, 15-8)3-4 POSTO MSkoreiko e Djokovic – Ciccarelli e D’Amico 2-0 (21-14, 21-14)1-2 POSTO MDaniele Sablone e Daniele Tailli – Giacomo Titta e Paul Ferenciac 1-2 (21-14, 17-21, 8-15)ARBITRI: Simona Scudiero, Andrea Rizzo, Valeria Laggiri