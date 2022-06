Mondiali Beach Volley, oggi si chiude al Foro Italico: "Un successo ammirato in tutto il mondo"

Aria di fine vacanze al Foro Italico: un po' di malinconia per l'indimenticabile Mondiale di beach volley che si chiude oggi, ma anche la certezza che questi dieci giorni di spettacolo sulla sabbia siano stati un mattoncino importantissimo per lo sviluppo della disciplina in tutta Italia. Un mattoncino che Volleyball World, assieme a Fipav e Sport e Salute, hanno posto con passione.

Tutti i numeri di un successo

Il torneo iridato, tornato a disputarsi a Roma dopo 11 anni, è stato un successo. "Tre milioni di euro di fatturato, più di 25mila presenze, 216 partite disputate - snocciola soddisfatto il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris - In un momento di ripartenza globale, Roma ha ospitato il più grande evento di beach del pianeta, visto in 120 Paesi e trasmesso da 17 broadcaster". Non solo un successo di pubblico e audience: il Mondiale ha messo in luce le giovani coppie più talentuose del movimento italiano. E' vero, la giovane età ha in parte tradito i protagonisti (si pensi a Samuele Cottafava che in binomio col veterano Paolo Nicolai è stato eliminato agli ottavi), ma c'è anche stato l'insperato quarto di finale raggiunto da Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Insomma, "la FIPAV ha una bella miniera sui cui costruire il percorso del futuro, verso Parigi 2024 ma soprattutto Los Angeles 2028", aggiunge Nepi Molineris.

I progetti futuri

Alle Olimpiadi californiane l'Italia vuole andare a medaglia sia negli uomini che nelle donne, "e per questo come Sport e Salute stiamo parlando con Volleyball World per mettere in piedi in Italia, nei prossimi sei anni e a partire dall'estate 2023, un torneo simile all'Elite 16". Questo ancora ipotetico circuito di beach volley sarebbe il momento successivo "di un cammino annuale fatto di qualificazioni territoriali, regionali e nazionali" per le migliori coppie del Bel Paese, con le vincitrici che si qualificherebbero al torneo apicale tramite wildcard. Nessuno dica più che il beach volley è solo estivo, in quanto il suo sviluppo "passa dalla costruzione di nuovi impianti affinché venga praticato anche di inverno e si allarghi la base di uno sport meraviglioso", conclude Nepi Molineris. E stasera è tempo di finali: alle 20 parte la sfida femminile, con le brasiliane Duda e Ana Patricia avversarie delle soprendenti canadesi Bukovec e Brandie, mentre negli uomini sarà battaglia Norvegia-Brasile, col duo Mol-Sørum contro Renato-Felipe.