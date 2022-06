Mondiali beach volley, Scampoli e Bianchin volano ai sedicesimi da lucky losers

Margherita Bianchin e Claudia Scampoli si ricorderanno a lungo di questo caldo pomeriggio al Foro Italico: la coppia azzurra, con una rimonta di cuore e muscoli, piega le cilene Rivas Zapata e Chris e si prende i sedicesimi di finale del Mondiale di beach volley. Un risultato tutt’altro che scontato, perché la veneta e l’abruzzese ci sono riuscite da lucky losers: non essendo tra le quattro migliori terze coppie classificate dopo la fase a gironi, Margherita e Claudia dovevano vincere lo spareggio contro le sudamericane a tutti i costi. E così hanno fatto: dopo un primo set perso nettamente (13-21), il binomio azzurro trasforma il tifo romano in energia positiva. Il (tiratissimo) secondo parziale si chiude dunque 21-19 per le italiane, che rimangono salde nel terzo, quello decisivo (15-8).

Foro, attesa l'invasione dei tifosi

Bianchin e Scampoli raggiungono ai sedicesimi l’altra coppia femminile in rappresentanza dell’Italia (composta dalla veterana Marta Menegatti e la sua giovane allieva, Valentina Gottardi), e domani alle 19 avranno l’esame… di canadese: le rivali Megan-Nicole sulla carta fanno paura, ma mai dire mai. Le maggiori aspettative del pubblico italiano sono però riposte sugli atleti maschi: le tre coppie già qualificate ai sedicesimi hanno tutte concluso il proprio girone da prime. Rossi-Carambula, Nicolai-Cottafava e Lupo-Ranghieri tornano sulla sabbia domani sera (rispettivamente alle ore 20, 21 e 22). Grazie all’iniziativa promossa da FIPAV, FIPAV Lazio e FIPAV Roma, potranno godere di tantissimo tifo extra: dalle 18 di domani, infatti, tutti i tesserati delle Federazione italiana di pallavolo avranno il diritto di entrare gratuitamente al Foro Italico. Una mossa di amore verso il popolo che ama schiacciate, servizi e muri, realizzati nei palazzetti o sui campi di sabbia.

Speranza Benzi-Bonifazi

Stasera, inoltre, un’altra coppia azzurra (su nove che erano a inizio torneo) potrebbe riuscire a conquistare un posto ai sedicesimi: si tratterebbe della sesta a raggiungere il primo gradino oltre la fase a gironi, un risultato notevole per l’intero movimento. Alle 21, Carlo Bonifazi (che essendo di Ostia ‘sente’ in modo più intenso il torneo capitolino) e il suo compagno di squadra Davide Benzi daranno battaglia agli austriaci Huber e Dressler. Non è un confronto semplice, ma gli italiani hanno tutte le carte in regola per regalare l’ennesimo brivido agli appassionati presenti al Centrale.