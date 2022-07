In 200 a divertirsi in spiaggia: chiuso il campo da beach volley a Tortoreto

TORTORETO La voglia di divertimento è tanta, come tante sono le persone che affollano in questo periodo la spiaggia di Tortoreto, in provincia di Teramo. Passata la paura del Covid-19, le piccole strutture sportive poste sull’arenile vengono prese letteralmente d’assalto. È il caso di un tratto centrale del Lido, posto tra due chalet, dove c’è pure una spiaggia libera tra le più ambite del territorio. Ebbene, per la gran confusione e il disturbo con proteste dei bagnanti, il titolare dello stabilimento balneare il Murena, Toni Staffilani è stato costretto a mettere un cartello di divieto al campo sportivo che si trova al lato della concessione, di questo tenore: «L’uso del campo di beach volley è momentaneamente sospeso». La situazione, come dice lo stesso imprenditore turistico, era davvero molto preoccupante. «Caos indicibile, anche assembramenti di 200 persone, tanti ragazzi - dice Staffilani- sono dovuto intervenire drasticamente perché la quiete del villeggianti, dei nostri clienti e non solo, non si riusciva più ad ottenerla. Appena si tornerà alla normalità riapriremo il campo di volley. Vigilando che certe cose non accadano più». Come conseguenza di tanto caos, ci sono stati anche dei danni per i frequentatori della spiaggia libera. Molti paletti di distanziamento, fatti mettere la Comune per la prevenzione del Covid, sono stati divelti e buttati a terra. Alcuni usati per delimitare le porte di campetti rimediati sulla sabbia. Con il pallone che arrivava sotto agli ombrelloni e il gran polverone. Si attende adesso che i paletti divelti siano rimessi a posto.



