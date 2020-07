Bassiano, imbrattata la targa di piazza Craxi, Guidi: «I responsabili si facciano avanti, abbiamo le telecamere: verranno perseguiti»

Ultimo aggiornamento: 10:30

«Abbiamo le telecamere e l'autore o gli autori verranno perseguiti», sono le parole del sindaco Domenico Guidi di fronte alla targa della piazza intitolata a Bettino Craxi e imbrattata con una scritta di vernice rossa: ladro.«Un atto di inciviltà di vandalismo - dice il sindaco - e di offesa al decoro pubblico di chi imbratta e contro una personalità che oggi non abbiamo universalmente riconosciuto come Statista di cui in questo momento avremmo estremo bisogno che offende una popolazione socialista e democratica aperta e solidale e che ha riconosciuto in Craxi un leader indiscusso».Poi l'appello: «Invito i colpevoli a farsi avanti presso il Comune per ammettere le loro colpe e provvedere alla pulizia e ripristino della targa, visto che con le telecamere presenti in piazza verrà individuato o individuati dal comando di Polizia Locale. Per evitare di peggiorare la loro situazione di fronte alla legge farebbero bene a presentarsi spontaneamente. Bassiano non ha mai visto simili comportamenti» conclude amareggiato Domenico Guidi.