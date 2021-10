Ballottaggio Latina, Coletta o Zaccheo? Alle 15 chiudono i seggi e inizia lo scrutinio/La diretta

Lunedì 18 Ottobre 2021, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:16

Latina sceglie il sindaco tra Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo . I seggi hanno riaperto questa mattina alle 7 e si potrà votare fino alle 15. A quel punto, dopo aver calcolato l'affluenza definitiva (oggi infatti non ci saranno altre rilevazioni) i presidenti e gli scrutatori cominceranno lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti che decideranno l'esito di queste amministrative 2021 giunte al secondo turno nel capoluogo pontino.

I contendenti



Damiano Coletta

Sessanta anni, medico cardiologo al Goretti di Latina (in aspettativa dall'elezione del 2016) con un passato di calciatore professionista (nel 1981-82 ha giocato con il Pescara in serie B).

Il candidato civico di centrosinistra al primo turno sostenuto da quattro liste (Lbc, Per Latina 2032, Riguarda Latina, Pd - Psi) si è apparentanto per il ballottaggio con il Movimento 5 Stelle.

Vincenzo Zaccheo

Settantaquattro anni, diplomato in Ragioneria, funzionario dei vigili del fuoco prima di iniziare una lunghissima carriera politica che lo ha portato ad essere consiugliere regionale del Msi (nel 1985), parlamentare di Alleanza Nazionale (dal 1994 per tre legislature), già sindaco di Latina nel 2002 e nel 2007, poi sfiduciato dalla maggioranza di centrodestra del consiglio comunale nel 2010. Oggi è sostenuto da sette liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Cambiamo!, Vola Latina, Latina nel cuore)

Il risultato al primo turno



L'affluenza

In calo il numero dei votanti nel capoluogo pontini. Ieri sera alle 23 a Latina ha votato il 39,80% degli aventi diritto, sei punti percentuali in meno rispetto a 15 giorni fa quando aveva votato il 46,06%.

Questo il riepilogo pubblicato sul sito del ministero dell'Interno dedicato alle elezioni 2021.