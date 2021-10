Ballottaggio Formia, Taddeo o La Mura? Alle 15 inizia lo scrutinio/La diretta

Lunedì 18 Ottobre 2021, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 14:50

Ore 14 - Un presidente di seggio è stato sospeso dal commissario prefettizio e sostituito dal vice. La polizia ha aperto una indagine per presunti brogli.

Formia al ballottaggio, oggi si saprà se il nuovo sindaco sarà Gianluca Taddeo o Amato La Mura, i due candidati che si sono imposti al primo turno eliminando tra l'altro la sindaca uscente Paola Villa.



Al primo turno Taddeo aveva concluso in vantaggio con 7.507 voti (36,62%), mentre La Mura si era fermato a 5.6027 voti (27,4%). In questo secondo turno di ballottaggio c’è però la novità dell’apparentamento programmatico di La Mura con la coalizione capeggiata dall’ex aspirante sindaco Gianfranco Conte, che porta in dote tre liste. E c’è infine l’incognita dei voti che nel primo turno sostenevano Luca Magliozzi e Paola Villa.