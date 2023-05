Ballottaggio ad Aprilia: iniziato lo scrutinio: Principi avanti, ma la Caporaso recupera/La diretta

Chiusi i seggi, ad Aprilia alle 15 sono iniziate le operazioni di spoglio del voto che decreteranno il nuovo sindaco di Aprilia. In corsa ci sono Lanfranco Principi per il centrodestra e Luana Caporaso per il centro sinistra.

Ore 16.06

La tensione si taglia con il coltello nei due point elettorali dove i candidati e gli staff stanno seguendo lo scrutinio in diretta.



Ore 16

Sono 38 le sezioni scrutinate su 52. In netto recupero la Caporaso. Ora il divario è solo di tre punti percentuali. Principi ha ottenuto 9.092 voti, la Caporaso 8.425 riuscendo così a dimezzare il disatcco. Ora i due sono divisi appena da meno di 600 voti. Ora Principi è a 51,90% contro il 48,10% della Caporaso.



Ore 15.55

Dati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno: dopo 32 sezioni scrutinate (su 52) ecco la situazione:



I due candidati sono divisi da mille voti e dunque per la Caporaso la strada si fa in salita.

Ore 15.50

E' arrivato il dato ufficioso di 30 sezioni scrutinate su 42: Principi è sempre in vantaggio, ma la forbice si è leggermente stretta. Al momento il candidato del centrodestra ha ottenuto il 53,39% dei consensi contro il 46,61%..

Ore 15.41

In via Di Giacomo, sezione 26 la Caporaso ha ottenuto 235 contro i 210 di Principi. E' la prima sezione che la vede in vantaggio. Ma Principi resta complessivamente in vantaggio: 54% contro 45%

Ore 15.40

Dopo queste prime tre sezioni scrutinate Lanfranco Principi è in vantaggio con il 54% dei voti.

Ore 15.38

A via Caruso, sezione 49, netta la vittoria di Principi con 233 contro 148 e dieci schede nulla.

Ore 15.37

A via Amburgo, sezione 43, ha vinto Principi 188 a 157

Ore 15.35

Ecco i numeri delle prime sezioni. A via Carano, sezione 46, ha vinto Principi (290 voti contro 276 della rivale).

Ore 15.20

Prime sezioni, Principi avanti 52% contro il 48 della Caporaso.

Ore 15.15

L'affluenza è stata pari al 45,25% degli aventi diritto al voto.

In tutto hanno votato al secondo turno 25mila e 642 apriliani su 56mila e 666 aventi diritto. Ieri sera alle 23l'affluenza si era fermata al 33,08% con 18mila e 746 cittadini votanti . Rispetto al primo turno una contrazione di sette punti percentuali, pari a circa 4mila voti in meno.