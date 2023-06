Paura in via Bixio, scontro all'incrocio: auto si ribalta e finisce contro una vettura parcheggiata

Scontro a metà pomeriggio a Latina all'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci. Un incrocio terribile, dove si registra un numero elevatissimo di incidenti. Oggi poco dopo le 17, a causa presumibilmente di una mancata precedenza, si sono scontrate una Volkswagen Polo e una Up che in seguito all'urto si è ribaltata, o meglio è finita con la fiancata sull'asfalto in posizione verticale. L'auto ha finito la sua corsa contro una Mercedes Classe A parcheggiata sua via Nino Bixio davanti al bar.

Spaventati ma, almeno dai primi controlli effettuati dai sanitari del 118, non sonon in gravi condizioni: contusioni, qualche ferita e una gran paura. Certo è che in quell'incrocio gli incidenti non si contano, sono numerosissimi, a causa della precaria visibilità per chi arriva da via Ferrucci e deve dare la precedenza e che costringe a spingersi con l'auto piuttosto avanti. Velocità e distrazione fanno il resto, di certo un intervento sulla segnaltica - in uno degli incroci più pericolosi di Latina - sarebbe auspicabile.