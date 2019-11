Auto elettriche, ancora poche in provincia ma bastano per il secondo posto di Latina nel Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora poche, ma abbastanza per far conquistare alla provincia di Latina il secondo posto nel Lazio. Parliamo della auto elettriche immatricolate e di un'indagine resa nota da facile.it su dati Aci riferiti a dicembre 2018.A Latina e provincia le autovetture elettriche e ibride presenti erano 1.461, vale a dire lo 0,4% del parco auto circolante nel territorio. Una percentuale che risulta più bassa rispetto al valore nazionale (0,66%), ma fa appunto guadagnare alla provincia il secondo posto nella graduatoria regionale.Nel Lazio le automobili elettriche e ibride sono, complessivamente, 33.990, vale a dire lo 0,9% del totale auto circolanti nella regione.Guardando i dati su base territoriale, al primo posto della classifica regionale si posiziona la provincia di Roma, dove l’1,13% delle automobili è elettrico/ibrido. Seguono Latina (0,40%) e Viterbo (0,37%). Chiudono la graduatoria le province di Rieti (0,23%) e Frosinone (0,21%).Il dato percentuale relativo alla provincia di Latina migliora se si prendono in considerazione anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l’ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 31.420 autoveicoli, ovvero l’8,5% del parco auto circolante nella provincia. La strada da fare, comunque, è ancora molto lunga.