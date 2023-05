Apriliano fermato da un agente libero dal servizio con 37 chili di botti illegali

Lunedì 22 Maggio 2023, 11:08







Sorpreso con 37 chili di materiale esplodente per la cui vendita o l'acquisto è necessario il permesso della Questura. Non aveva invece nessuna autorizzazione. Un agente di polizia penitenziaria di Velletri, fuori dal servizio, ha notato la manovra ed è intervenuto: un 39enne apriliano sabato sera è stato fermato e denunciato. L’agente dopo aver fermato la C3 con a bordo il materiale pirotecnico tra Ardea ed Aprilia, nei pressi di via Apriliana, ha poi chiesto l’intervento dei carabinieri che si sono occupati degli accertamenti.

L’apriliano è stato denunciato per detenzione e trasporto di materiale esplosivo non autorizzato.