Aprilia, parcheggia in uno stallo riservato ai disabili e aggredisce il vigile che interviene: denunciato

Vigile aggredito ad Aprilia da un automobilista. L'agente della municipale è intervenuto perché l'uomo ha parcheggiato in uno stallo riservato ai disabili, per tutta risposta non ha ricevuto lo spostamento della vettura ma un'aggressione vera e propria: sarebbe stato spinto, fino a cadere a terra, insultato e minacciato.

Lo denuncia la Cisl Funzione Pubblica che aggiunge: «Il collega ha riportato ferite giudicate guaribili dai

medici del pronto soccorso in sette giorni, mentre l'automobilista è stato denunciato a piede libero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce».



