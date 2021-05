Premio di poesia "Masio Lauretti", ultimi giorni per partecipare alla sesta edizione

Scade il 31 maggio il termine per partecipare al premio di poesia "Masio Lauretti", giunto alla VI edizione e che ricorda il medico di Aprilia prematuramente scomparso. Si tratta dell'unico premio gratuito che regala soldi ai giovani delle superiori in classifica tra i primi tre e al vincitore del tema "Ascolto empatico". «Contiamo sui ragazzi e le ragazze per l’invio dei loro componimenti - dice la presidente del premio, Franca Palmieri - poiché sappiamo per esperienza quinquennale che scrivono anche da soli e molto bene. Sollecitiamo la consueta collaborazione dei numerosi docenti che amano e fanno amare la poesia ai loro studenti, affinché inviino le loro composizioni. È vero, con la pandemia in atto, la scuola non ha seguito il suo corso regolare, ma confidiamo in quello che avete seminato, anche a distanza, in quest'anno difficile per tutti. Aiutiamo i ragazzi a esprimere la propria interiorità attraverso l'uso della parola poetica, abbiamo davvero bisogno di sentire la loro voce, silenziata dal lungo lockdown».

Per l’iscrizione è sufficiente andare sul sito del premio dove ci sono tutte le modalità per le iscrizioni.

In giuria, tra gli altri, il poeta e scrittore Dante Maffia, candidato al Nobel. In premio denaro, targhe, vocabolari, libri e le migliori poesie raccolte in un’Antologia della Casa Editrice Il Pettirosso. Il Premio ha il Patrocinio di WikiPoesia.

