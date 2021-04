Aggrediscono un uomo a colpi di casco e lo mandano in ospedale, giovani denunciati

Un uomo di 71 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere stato aggredito, nella serata di ieri giovedì 1 aprile, nel centro di Aprilia.

L'uomo, secondo una ricostruzione dei carabinieri del reparto territoriale, è stato aggredito da quattro giovani del posto al culmine di una lite sorta - sembra - per futili motivi. La vittima è stata colpita con un casco al volto, ma a sua volta aveva in mano un manganello telescopico.

L'uomo è ricoverato per emorragia cerebrale a seguito delle lesioni riportate durante l’aggressione.

I giovani sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso, mentre la vittima per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ultimo aggiornamento: 14:51

