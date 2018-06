Apre la portiera e travolge un ciclista in centro a Fondi: migliorano le condizioni del 48enne ferito

di Barbara Savodini

FONDI - Migliorano le condizioni del ciclista che, lo scorso lunedì attorno alle 18, è stato travolto mentre pedalava in centro a Fondi, nei pressi di Corso Italia.



Un uomo, dopo aver parcheggiato l'auto, ha aperto la portiera non accorgendosi che, proprio in quel momento, stava arrivando una due ruote. Un volo spaventoso che ha tenuto con il fiato sospeso le numerose persone loro malgrado testimoni della scena.



Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118, che hanno subito soccorso il ferito, e dei militari della tenenza di Fondi che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e coordinato il traffico.



Il ciclista, un 48enne del posto, ne avrà ancora per 30 giorni secondo la prognosi emessa dai medici del pronto soccorso.

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA