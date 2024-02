Negozio annuncia sconti folli (tutto in vendita da 2 a 8 euro): clienti da mezza Italia, Pontina bloccata ore a Latina

Ha dell'incredibile quello che è avvenuto domenica pomeriggio sulla Pontina, all'altezza di Latina, proprio nei pressi di via Albanese. Una promozione lanciata da "Murciano Biancheria" lunga la complanare, nel tratto urbano della Pontina ha di fatto bloccato l'arteria e le strade limitrofe. Auto parcheggiate ovinque, anche lungo la Ss 148, sulla corsia di emergenza, clienti che hanno attraversato la statale nonostante il divieto e la pericolosità.

Dalle immagini pubblicate sui social dallo stesso negozio si possono vedere file di auto sulla complanare, completamente bloccata e una fila anche sulla Pontina in direzione sud, dal ponte subito dopo via del Lido fino a Borgo Piave. Ovviamente la polizia locale ha fatto strage di multe.

Ma andiamo per ordine. Il titolare del negozio aveva lanciato da giorni una promozione che ha richiamato gente da tutto il centro Italia, praticamente tutta la merce sarebbe stata venduta tra 1,99 e 8 euro, dai giocattoli ai vestiti, dagli attrezzi alle pentole, insomma, un po' di tutto. Tramite i profili social il titolare aveva lanciato la promozione al suo modo folkloristico e sopra le righe.Evidentemente ha funzionato ancora meglio rispetto al passato. Le auto hanno iniziato a parcheggiare già dalle 11 del mattino davanti al punto vendita e fino alle 18 il via vai è stato continuo. Quando alle 15 il cancello c'era una fila mostruosa e si sono registrate scene da black friday in stile americano: gente che correva verso i bancali nella speranza di arraffare qualcosa.

Per spiegare la portata degli sconti il titolare ci scherza sù nei video sui sociale: «Da me solo merce rubata». Lo scrive anche sulle confezioni che usa per incartare materiali, soprattutto hitech. Ma ad allertare le forze dell'ordine domenica, , sono stati alcuni automobilisti che sono rimasti intrappolati nel traffico.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale con due pattuglie e i carabinieri in supporto che ha sia regolato il traffico, sia fatto multe a tutti coloro che erano parcheggiati selvaggiamente. «Sicuramente si è trattato di una situazione atipica - spiega la comandante della Polizia Locale Sabrina Brancato - abbiamo sanzionato tutti i veicoli in sosta irregolare e ora organizzeremo servizi mirati nei prossimi week end per valutare la situazione».