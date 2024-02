Maxi incendio alla Stradaioli di Aprilia: nube visibile a chilometri di distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi incendio nel primo pomeriggio di oggi ad Aprilia all'interno dell'azienda Stradaioli di via Pontina. L'azienda produce calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia preso fuoco. Il rogo ha generato un'alta colonna di fumo nero ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aprilia, 118 e polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione le fiamme potrebbero essere divampate in una cisterna di bitume, ma la notizia al momento non è stata confermata.