Ancora un'auto a fuoco ad Aprilia, si indaga sulle cause dell'incendio

Ancora un incendio ad Aprilia, un'altra automobile distrutta dalle fiamme. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto in via Giustiniano, a seguito delle segnalazioni di un incendio auto.



Il personale ha preso atto che una vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Immediate le operazioni di spegnimento. Le cause sono in corso di accertamento, non si escludono ipotesi sull'incendio.

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38



