Amichevoli per il Basket Scauri, vittorioso ieri con Isernia (85-77) e impegnato domani con Pozzuoli

È finita 85-77 per i delfini l’amichevole tra Silva Group Basket Scauri (serie B) ed Il Globo Isernia (C Gold), disputata ieri sera al Pala Borrelli, con punteggio azzerato alla fine di ogni quarto. Il quintetto del coach Andrea Masini non ha brillato, come in precedenza, ma ha tenuto testa alla formazione molisana. Nelle file dei padroni di casa si sono messi in luce, soprattutto, il play Nicola Artuso (ex campione italiano under 20) e l’ala Riccardo Murri (già Auxilium Torino under 18).

La compagine scaurese tornerà in campo domani, alle 18,30, al Palasport Borelli, per affrontare, sempre in amichevole, la Virtus Pozzuoli, inserita nello stesso raggruppamento dei biancazzurri (girone D). Intanto, il club presieduto da Roberto Di Cola ha avviato la campagna abbonamenti, fissando a 70 euro il costo di una tessera, valida per 14 gare interne del team pontino. © RIPRODUZIONE RISERVATA