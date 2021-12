Amianto, finanziere vince la causa al Tribunale di Latina contro i ministeri dell'Interno e delle Finanze: sarà risarcito

Il finanziere Antonio Dal Cin, 52 anni , ha vinto la sua battaglia giudiziaria contro il Ministero dell’Interno e quello delle Finanze. La sezione lavoro del Tribunale di Latina ha infatti accolto il ricorso del suo legale e Presidente dell’ Osservatorio Nazionale Amianto , Ezio Bonanni, ed ha riconosciuto una invalidità del 50% con una condanna al pagamento di due assegni vitalizi per un importo complessivo di 1800 euro mensili e una liquidazione di 90mila euro.

Rieti, convegno sull'amianto nel Lazio