Allarme pini a Latina, iniziato il taglio di alcuni alberi in viale Mazzini

Ultimo aggiornamento: 10:50

Gli operai del Comune stanno procedendo da questa mattina al taglio di alcuni alberi lungo viale Mazzini. I pini erano sotto esame dallo scorso anno, dopo il crollo di un esemplare alto una ventina di metri precipitato contro la facciata del Vittorio Veneto, per fortuna un'ora prima dell'apertura della scuola superiore.E' in corso l'abbattimento di un pino marittimo proprio accanto all'ingresso del Vittorio Veneto. Probabilmente sempre oggi verrà abbattuto anche un secondo albero poco distante. Quanto accaduto a Terracina due settimane fa dove una persona è morta in viale della Vittoria schiacciata da un pino e decine di alberi sono stati abbattuti dal vento si è deciso di anche a Latina di non attendere oltre e procedere all'abbattimento degli esemplari a rischio. Il giorno del tornado che si è abbattuto sulla provincia era crollato un grosso ramo di un platano proprio in viale Mazzini per fortuna senza conseguenze per le persone.