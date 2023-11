Calci e pugni in centro a Sezze, un uomo ricoverato in gravi condizioni

Follia questa sera in pieno centro a Sezze. Secondo una prima ricostruzione, effettuata ascoltando alcuni testimoni, la vittima è uno straniero - probabilmente magrebino - di circa 40 anni. Anche lo straniero è originario del nord Africa. La scena dell'aggressione si è verificata a Porta Sant'Andrea, all'imbocco di via San Carlo. L'uomo è stato aggredito a calci e pugni e, probabilmente colpito anche con un coltello.

Coinvolta anche una ragazza che, alla guida della sua auto, si è trovata di fronte i due litiganti, uno dei quali si è buttato sopra l'auto per sfuggire all'aggressore.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e l'auto medica. Poco dopo anche una pattuglia dei carabinieri e le guardie ambientali che si sono occupate della gestione del traffico, particolarmente intenso a Porta Sant'Andrea a quell'ora.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Goretti di Latina in condizioni serie. Nel frattempo l'altra ambulanza ha soccorso la ragazza che guidava l'auto, in stato di choc. L'aggressore all'arrivo dei soccorsi è fuggito.