Aggredito in Tribunale, la solidarietà dei magistrati al giudice Cario

Dura nota della sezione pontina dell'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Latina per l'aggressione di questa mattina in Tribunale al giudice Giuseppe Cario.

"Siamo costretti - scrive il presidente Valerio De Luca - nuovamente ad intervenire per esprimere indignazione sul gravissimo episodio di aggressione che ha subito in data odierna il giudice Giuseppe Cario all’interno del Tribunale. Si tratta di un tentativo intimidatorio oltraggioso, ancora più grave in quanto avvenuto all’interno del Palazzo di Giustizia, rivolto contro il lavoro coraggioso di un magistrato che si trova ad operare in una realtà complessa e difficile, caratterizzata da una elevata densità criminale alla quale sono esposti tutti gli operatori della Giustizia. Riteniamo imprescindibile ribadire che la magistratura pontina risponde compatta ad ogni tentativo di delegittimazione e di minaccia alla propria integrità. I magistrati di Latina sono pienamente solidali con il giudice Cario e sono certi - conclide la nota - che niente indebolirà il suo operato e nessuna intimidazione minerà la sua serenità di giudizio".