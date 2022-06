Adolescenza e mistero, "Mystery hunters" di Chiara Nasi a Cisterna

Presentazione, oggi alle 18 a Palazzo Caetani, di Mystery hunters di Chiara Nasi. Thriller, amori complicati e un misterioso mulino abbandonato nel romanzo scritto da un'adolescente. Sarà la prima delle presentazioni letterarie del mese di giugno a Cisterna, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l'associazione Sintagma.

Mystery Hunters. Langdale: dove i sussurri superano i rumori è la storia adolescenziale d'amore, amicizia e avventura avvolta nel mistero, scritta appunto da un'adolescente, la 17enne Chiara Nasi, che è di Cisterna.

La trama, ricca di colpi di scena in cui compaiono temi tipici dell'adolescenza come gli amori difficili, il bullismo, la famiglia, l'uso di alcool e stupefacenti, vede protagonista un gruppo di studenti nell'immaginaria città di Langdale, anche se a un occhio attento non sfugge l'ispirazione o la citazione di vari scenari pontini.

La diciassettenne Lara si trasferisce con il padre nella nuova città e tra i corridoi del liceo Coral Springs High, stringerà nuove amicizie e nasceranno i primi amori. Ma una serie di misteriosi omicidi legati a un antico mulino abbandonato la sconvolgeranno, tra questi uno la toccherà nel profondo. Insieme al suo gruppo di nuove amicizie, i Mystery Hunters, sarà messa a dura prova. Ciò nonostante cercherà di trovare la verità su queste morti, a tutti i costi.

Chiara frequenta il Campus dei Licei Ramadù, studia canto nell'Accademia Big Soul Mama, ed ha recentemente pubblicato il brano Love tonight per la Warner Music Brazil con lo pseudonimo Kiirah. A dar vita ad alcuni personaggi ed estratti del libro, saranno gli studenti dell'istituto Ramadù che frequentano il laboratorio di teatro e gli attori della Scuola d'Arte Fap di Simone Finotti. Oltre all'autrice interverranno il sindaco Valentino Mantini e l'assessore alla Cultura Maria Innamorato, modererà la docente Paola Cherri.