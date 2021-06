Acqualatina. Guidi ai colleghi sindaci: «Non votate l'aumento tariffario»

Venerdì 25 Giugno 2021, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 10:25

Non votate quell’aumento. È l’appello del sindaco di Bassiano, Domenico Guidi, ai colleghi primi cittadini, in vista della conferenza dei sindaci dell’Ato4, in cui oggi - 25 giugno - sarà esaminata e posta al voto la proposta di aumento tariffaria della bolletta idrica. Guidi sottolinea che «Acqualatina si trova in classe E (la classe più bassa) per inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie e degli scaricatori di piena; qualità dell'acqua erogata per la elevata vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento; perdite idriche: siamo in classe E per le inadeguate condizioni fisiche delle reti sia di distribuzione che di adduzione. E appartenere alla classe E significa pagare delle penali, che vanno in bolletta». Guidi si sofferma anche sul secondo punto all’ordine del giorno, quello della variazione dei costi per le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie. «La richiesta è chiara: sindaci dell’Ato4, non votate queste due delibere senza opporre degli emendamenti di modifica. Il gestore prima dell'approvazione porti quelle classi E almeno in classe C. Chiedete a quanto ammontano le penali perché si sta in classe E e fatelo sapere a tutti i cittadini».