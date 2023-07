Grossa perdita all'adduttrice delle Sardellane: Latina senz'acqua almeno fino alle 18

È previsto per la serata di oggi il ripristino del flusso idrico a Latina. I tecnici di Acqualatina stanno eseguendo le riparazioni necessarie per porre rimedio a una grossa perdita improvvisa, verificatasi nella tarda mattinata di oggi lungo l'adduttrice delle Sardellane, uno dei principali vasi dell'intero impianto provinciale.

A quanto si apprende, la perdita sarebbe di enorme entità e gli operai sono al lavoro per ripararla in tempi brevi. Al momento, la fine dell'intervento di ripristino è prevista per le ore 18.

Alla fine della riparazione, il flusso idrico lungo l'adduttrice sarà riaperto e in maneira molto graduale la pressione dell'acqua risalirà. La normalità del flusso nelle case del capoluogo pontino dovrebbe aversi in serata.