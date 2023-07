Mercoledì 19 Luglio 2023, 12:43

Il caldo in queste ore è asfissiante, giungendo a livelli finora mai registrati a Latina e borghi (ieri si sono ampiamente superati i 40 gradi) e, oltre a far impennare i consumi elettrici per i condizionatori d'aria sempre accesi, si impennano anche i consumi idrici. Con quello che ne consegue, soprattutto in una provincia che registra da tempo una dispersione idrica elevata.

Per questo, il gestore del servizio idrico nell'Ato4, Acqualatina, ha programmato nuovi interventi per il recupero delle dispersioni e per mantenere stabile la pressione in questi giorni di grande richiesta. Interventi per i quali, però, saranno necessarie nuove sospensioni.

L'annuncio è arrivato ieri: la richiesta di acqua e i consumi idrici sono in continua crescita in queste ore, segnala il gestore, precisando di avere «rafforzato le proprie attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l'Ato4», proprio a causa dell'innalzamento della richiesta.

E, per questo, «giovedì 20 luglio avrà luogo una sospensione idrica dalle ore 14.30 fino alle ore 2.00 di venerdì 21 luglio, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina». Una sospensione che, è facile prevedere, non sarà semplice da gestire per gli utenti, ma che, sottolinea Acqualatina, «ha l'obiettivo di aumentare la disponibilità idrica attraverso il recupero delle perdite, così da evitare lo svuotamento dei serbatoi e garantire la continuità di servizio». La società, dunque, «si scusa con i cittadini per le difficoltà vissute a causa dei lavori ma, qualora non si intervenisse in tal senso, i disagi sarebbero ben più estesi e prolungati».

In pratica, senza questo intervento, si rischierebbero interruzioni ancora più pesanti a carico di tutto l'Ato4 e del servizio in genere, nel periodo più caldo dell'anno. In dettaglio, l'intervento programmato per domani è dovuto per «urgenti lavori sulla condotta adduttrice che parte dalla Centrale Sardellane e rifornisce gran parte della Pianura Pontina.

I tecnici interverranno su circa 15 chilometri di condotta, riparando otto perdite con quattro squadre dislocate tra Sezze e Sabaudia». Un lavoro ingente, per effettuare il quale è necessaria la sospensione del servizio. Come sempre, «per lenire l'impatto sui cittadini sono previste autobotti e informazioni a media, istituzioni e utenti attraverso ogni mezzo: email, pec e sms puntuali e capillari» e il gestore ricorda anche agli utenti di registrarsi a questi servizi di informazione sul sito www.acqualatina.it, per essere tempestivamente resi edotti della situazione.

INVESTIMENTI

Infine, Acqualatina annuncia come «sono in fase di stipula interventi strutturali e definitivi per far fronte all'obsolescenza della condotta delle Sardellane, con opere per 18 milioni di euro di investimenti, in parte da fondi Pnrr, per la realizzazione di una nuova linea parallela a quella esistente. Lavori che contribuiranno a migliorare la disponibilità idrica del territorio».